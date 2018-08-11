بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالكويت
اشتبك عشرات الأشخاص، اليوم السبت، بعد نشوب مشاجرة عنيفة في منطقة لؤلؤة الخيران بالساحل الشرقي في دولة الكويت، وأدت لوقوع إصابات قبل تدخل الجهات الأمنية.
وأظهر ” مقطع فيديو ” متداول للمشاجرة الكبيرة، إصابة عدد كبير من الأشخاص، دون اتضاح السبب وراء ذلك.
ومن جانبها قالت ” الوزارة ” في بيانها، إن المشاجرة تورط فيها 18 شخصًا، وأدت إلى وقوع 6 إصابات، قبل أن يرِد بلاغ إلى غرفة عمليات محافظة الأحمدي التي استجابت بإخراج قوة أمنية لاحتواء الوضع.
وأوضحت ” الوزارة ” ، أن القوة الأمنية تمكنت من فض المشاجرة والقبض على المتورطين فيها، ونقلت المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج ومن ثم إحالتهم إلى الجهة المختصة.
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