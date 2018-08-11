بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

اشتبك عشرات الأشخاص، اليوم السبت، بعد نشوب مشاجرة عنيفة في منطقة لؤلؤة الخيران بالساحل الشرقي في دولة الكويت، وأدت لوقوع إصابات قبل تدخل الجهات الأمنية.

وأظهر ” مقطع فيديو ” متداول للمشاجرة الكبيرة، إصابة عدد كبير من الأشخاص، دون اتضاح السبب وراء ذلك.

ومن جانبها قالت ” الوزارة ” في بيانها، إن المشاجرة تورط فيها 18 شخصًا، وأدت إلى وقوع 6 إصابات، قبل أن يرِد بلاغ إلى غرفة عمليات محافظة الأحمدي التي استجابت بإخراج قوة أمنية لاحتواء الوضع.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن القوة الأمنية تمكنت من فض المشاجرة والقبض على المتورطين فيها، ونقلت المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج ومن ثم إحالتهم إلى الجهة المختصة.