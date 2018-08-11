الأمن اللبناني يحذر من انتشار الاحتيال الإلكتروني باسم السياحة

بيروت(صدى):

حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني، اليوم السبت، المواطنين بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس عمليات الاحتيال تحت ستار العروض السياحية.

وأطلق ” قوي الأمن ” التحذيرات عقب ورود عدد كبير من الشكاوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول وجود صفحتين إلكترونيتين على موقع ” فايسبوك ” الأولى تحت إسم ” Star Travel Holidays ” ، والثانية تحت اسم ” Star Travel And Safari “.

وأوضح ” قوى الأمن ” ، أن الصفحتين تسوّقان لعرض سياحي بأسعار منخفضة، وتطلبان من الروّاد الراغبين في السفر إرسال المصاريف المترتبة للرحلة (حجز تذكرة الطائرة والفندق) بواسطة مكاتب تحويل الأموال حتى يتم تأكيد هذه الحجوزات، من خلال التواصل معهم عبر تطبيقي ” واتساب ” و” فايبر”، فيقعون ضحية عملية احتيال.

ودعت ” المديرية ” ، المواطنين إلى عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، والحذر من الصفحتين المذكورتين، وضرورة التنبّه عند استخدام الشبكة العنكبوتية ” الأنترنت ” لحجز الرحلات.