الكلباني: في العشر الأوائل من ذي الحجة يجب عليك ” الفرمتة و التلميع “

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت : في عشر ذي الحجة لا أفضل من أن تفرمت قلبك من باطن الإثم ” حقد، غل، حسد، عداوة، بغضاء ” .

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب أن تسوي ” تلميع ” للسانك من البذاءة والشتم والغيبة والسخرية.