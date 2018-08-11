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  3. الكلباني: في العشر الأوائل من ذي الحجة يجب عليك ” الفرمتة و التلميع “

الكلباني: في العشر الأوائل من ذي الحجة يجب عليك ” الفرمتة و التلميع “

الكلباني: في العشر الأوائل من ذي الحجة يجب عليك ” الفرمتة و التلميع “
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت : في عشر ذي الحجة لا أفضل من أن تفرمت قلبك من باطن الإثم ” حقد، غل، حسد، عداوة، بغضاء ” .

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب أن تسوي ” تلميع ” للسانك من البذاءة والشتم والغيبة والسخرية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 52 دقيقة

كلامك هذا درر ، ياشيخ عادل ,,

,, جزاك الله خير وبارك فيك ، على هذا التذكير الطيب ,, آمين ,,

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