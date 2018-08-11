الكلباني: في العشر الأوائل من ذي الحجة يجب عليك ” الفرمتة و التلميع “
قال الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت : في عشر ذي الحجة لا أفضل من أن تفرمت قلبك من باطن الإثم ” حقد، غل، حسد، عداوة، بغضاء ” .
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب أن تسوي ” تلميع ” للسانك من البذاءة والشتم والغيبة والسخرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 52 دقيقة
كلامك هذا درر ، ياشيخ عادل ,,
,, جزاك الله خير وبارك فيك ، على هذا التذكير الطيب ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 8 دقائق
جزاك الله كل خير وبارك فيك يا شـــيخ عادل .