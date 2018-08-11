” المونس ” يتفقد خدمات صحة الطائف لحجاج بيت الله

حسين العلي (صدى):

تفقد مدير الصحة في الطائف صالح بن سعد المونس النقاط الصحية في طريق الحجاج الى مكه عبر طريق السيل يرافقه عدد من القيادات الصحية بالمحافظة .

واستعرض المونس جاهزية مركز صحي السيل الكبير والمركز الصحي المؤقت في نقطة فرز البهيته كما راجع والقيادات الصحية امكانيات الخدمات الصحية بالمنطقه ووجه بزيادة عدد الفرق الاسعافية تحسبا لحالات الطواري لاسمح الله .

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي مدير العلاقات والاعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الطائف مؤكدا ان الصحة في الطائف سبق وان اعتمدت خطة شاملة خلال موسم الحج باعتبارها خط الدعم الاول للمشاعر المقدسة وقد عززت من جهودها من خلال الطرق المؤدية الى مكه المكرمة عبر الطرق البرية كما فعلت مركز صحي المطار لمعاينة الحجاج القادمين من خلال مطار الطائف الدولي وساهمت منذ وقت مبكر في دعم المشاعر المقدسه بطواقم في مختلف التخصصات صاحبها دعم في الفرق الاسعافية وعربات الخدمات ومختلف الاجهزه الطبية ووحدات الدم وغيرها واستقبلت عدد من المرضى المنومين بمستشفيات مكه ضمن الية تجهيز مستشفيات مكه للحجاج .

واضاف الربيعي ان كافة الدعم المقدم هو يأتي في اطار خطط وزارة الصحة لموسم الحج ونظرا للمهام الموكله لصحة الطائف ضمن الخطط التنفيذية لتقديم الخدمة الصحية الامثل لحجاج بيت الله.