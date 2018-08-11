خيسوس: نرغب في الأفضل والأكثر استعدادًا سيشارك بمواجهة الشباب العماني

نواف السالم(صدى):

أعلن ” جورجي خيسوس ” مدرب نادي الهلال، اليوم السبت بالمؤتمر الصحفي الذي عقد، أنه من الصعب أن يظهر الفريق بمستوي العالي والمطلوب في أول مباراة، مستطردًا عن مواجهة الذهاب بين الفريقين ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأوضح ” خيسوس ” في مؤتمره الصحفي الأول، أن الهلال حظي باستعداد كبير خلال معسكره الاستعدادي الذي أختتم مؤخرًا في النمسا “.

وقال ” خيسوس ” : من الطبيعي ألا نكون في أفضل مستوياتنا هذه الفترة، لكننا نملك الإمكانات ونرغب في تقديم الأفضل وسيتحقق ذلك بالتدريج، مشددًا على أن فريقه سيكون الأفضل مع مرور المباريات لأن الإعداد كان جيدًا.

وأشار ” خيسوس ” ، إلى أن أشركت العديد من الأسماء في المباريات الودية بالنمسا، لأنني كنت أود التعرف على الجميع وسيشارك الأجهز أمام الشباب العماني.