العثور على مراهق مفقود متوفى بالخرج

حمود العنزي (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، من العثور على مفقود سعودي يبلغ 16 عامًا من العمر في الخرج.

وكان المواطن قد فقد في منطقة أم الشعال شمال الخرج، حيث عثرت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة الخرج والدفاع المدني، إضافة إلى الفرق التطوعية عليه متوفى بالمنطقة.

ولم يتسنى معرفة اسم المفقود أو أي معلومات عنه، احترامًا لرغبة أهله.