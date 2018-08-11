العثور على مراهق مفقود متوفى بالخرج
تمكنت الجهات الأمنية، من العثور على مفقود سعودي يبلغ 16 عامًا من العمر في الخرج.
وكان المواطن قد فقد في منطقة أم الشعال شمال الخرج، حيث عثرت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة الخرج والدفاع المدني، إضافة إلى الفرق التطوعية عليه متوفى بالمنطقة.
ولم يتسنى معرفة اسم المفقود أو أي معلومات عنه، احترامًا لرغبة أهله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهه ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 38 دقيقة
لاحــــول ولا قــــوة إلا بالله . الله يرحـــمه ويجــعل مــثواه ألجــنه .