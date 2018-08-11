جمعية ” عناية ” وبدعم بنك الجزيرة تدشن أول نادي تطوعي للممارسين الصحيين

سعيد العجل(صدى):

دشن معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم مساء يوم السبت نادي عناية للتطوع الصحي بمدينة الرياض وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من الإعلاميين، والمهتمين بالعمل التطوعي الصحي.

وذكر رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم أنه هذا النادي يعبر عن مفهوم متقدم للعمل التطوعي بالمملكة ولن يكون مجرد حاضنة تأهيلية للفرق التطوعية فقط بل سيكون ملتقى جامعاً للفكر والتخطيط والتطوير والمبادرات النوعية، وهذا الاتجاه يتناغم مع توجهات رؤية 2030 التي جعلت من أهدافها الاستراتيجية الإهتمام بمجال التطوع وزيادة أعداد المتطوعين و تطوير القطاع الخيري وبلورة أفكاره بحيث تكون مخرجاته مستدامة وفعالة في المجتمع.

ودعا السويلم الممارسين الصحيين إلى الانضمام لهذا النادي والإسهام بتطويره بالأفكار الإبداعية والاستفادة من مخرجاته التأهيلية والتطويرية

كما صرح د.فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة بأن دعم بنك الجزيرة لنادي عناية التطوعي يأتي ضمن حزمة مشاريع البنك للمسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج ” خير الجزيرة لأهل الجزيرة ” في إطار المساهمة في بناء قدرات القطاع غير الربحي كأحد مسارات الشراكة المجتمعية .

ومن جانبه قال الأمين العام للجمعية الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري إن العمل التطوعي الصحي عمل إنساني مهم، والمتطوعون هم شركاؤنا في خدمة المستفيدين مشيراً إلى أن جمعية عناية تضم أكثر من 1650 متطوعاً، وقد شجعنا هذا العدد على إقامة نادي جامع لتبادل الخبرات والأفكار والآراء ، وتطوير مجال التطوع الصحي من خلال إقامة مجموعة من الدورات التدريبية التأسيسية والمتقدمة وعقد ورش العمل والمحاضرات والندوات .

وأضاف المطيري أن النادي يهدف إلى ترسيخ ونشر مفهوم العمل التطوعي الصحي بما يتفق مع رؤية 2030 في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي وسليم، ولذلك تسعى الجمعية إلى استقطاب الراغبين في التطوع في المجال الصحي والمجالات الأخرى المكملة لعمل الجمعية ليكونوا سنداً وعوناً لها في أداء رسالتها النبيلة لتقديم الخدمات الصحية للمجتمع، لافتاً إلى أن استقطاب الكوادر في التخصصات الصحية والعمل على تطوير مهاراتها وربطها بالفرص التطوعية الممكنة سيسهم في خدمة المجتمع من خلال أحدث الوسائل التقنية بالشراكة

مع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشيراً إلى أن النادي له لائحة تنفيذية حددت الحقوق والواجبات ، والوسائل والآليات، وشروط العضوية، والامتيازات والمجالات التطوعية المتاحة أمام المتطوعين بالإضافة إلى الالتزامات والأحكام ذات الصلة بالمتطوعين، مشيراً إلى أن اللائحة متاحة في المركز الرئيسي والنادي لمن أراد الحصول عليها.

وفي ختام تصريحه شكر المطيري بنك الجزيرة على دعمه للنادي ومشاركته في حفل الافتتاح ثم دعا المتطوعين إلى التفاعل مع هذا النادي ، وإثرائه بما يمتلكونه من خبرات وأفكار وأراء لخدمة المستفيدين والمجتمع بما يسهم في تنميته و نهضته.