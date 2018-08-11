ثلاثيني يغتصب طفلة ويخنقها حتى الموت.. وزوجته تتستر عليه

وكالات(صدى):

تجرد رجل ثلاثيني من الإنسانية وقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعدما اغتصبها، ووضعها في كيس بلاستيكي.

تعود أحداث الواقعة عندما؛ كانت الطفلة تذهب إلي منزل الثلاثيني ويدعى ” ديباك سينغ ” الذي استأجره من عائلتها لتلعب مع ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا وتجلس مع زوجته، فاستغل الفرصة واغتصبها.

وتعالى صراخ الطفلة عندما تعدى عليها فخنقها حتى الموت ثم وضع جثتها بكيس بلاستيكي وألقاه في الدور العلوي من المنزل، وكانت زوجته على علم بالواقعة ووجدت بهذا الوقت في الشقة.

وتمكن أحد أفراد عائلتها من العثور على جثة الطفلة بعد يومين من الحادث، وتم إبلاغ الشرطة تبين أن ديباك هو الجاني وتم القبض عليه وأدين بتهمتي القتل والاغتصاب، وطالب والد الضحية بتطبيق حكم الإعدام عليه.