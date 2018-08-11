طالب ينتقم من معلمته بصورة جنسية

القاهرة(صدى):

انتقم طالب جامعي بكلية الحاسبات والمعلومات المصرية من معلمته في المرحلة الابتدائية وذلك عن طريق التحدث عنها بشكل غير لائق والتشهير بها وفبركة صور جنسية لها، بالرغم من مرور سنوات عديدة.

وتفصيلا؛ تلقت الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية المصرية بلاغًا من المعلمة يفيد بقيام شاب بإنشاء صفحة عبر ” فيسبوك ” ينشر فيها صورًا للمعلمة مع تصميم صور جنسية وبعض التعليقات المسيئة لها ولعائلتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الطالب بجامعة المنوفية الذي أنشأ الصفحة للتشهير بمعلمته على مواقع التواصل لسوء معاملتها معه خلال المرحلة الابتدائية.