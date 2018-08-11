” الخدمة المدنية ” تعلن عن مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم السبت، مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : بناء على ما ورد في لائحة الإجازات، المادة الرابعة، فقرة ج، التي تنص على أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإن عطلة عيد الأضحى لعام ١٤٣٩هـ تبدأ بنهاية دوام الأربعاء ٤ ذي الحجة، الموافق ١٥ أغسطس، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين ١٦ ذي الحجة، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٨م بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير.
نوير[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 26 دقيقة
كل عام وانتم بخير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يعود عليكم الايام بخير
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10613 ] نشر منذ 7 دقائق
وإنتـي بألف خـير خيتي نـــويـــر .
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عســاك مـن عــــــواده .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10613 ] نشر منذ 6 دقائق
وإنتـي بألف خـير إختـــــي الجوهرة .
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عســاك مـن عــــــواده .