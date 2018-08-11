” الخدمة المدنية ” تعلن عن مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم السبت، مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ‏‫بناء على ما ورد في لائحة الإجازات، المادة الرابعة، فقرة ج، التي تنص على أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإن عطلة عيد الأضحى لعام ١٤٣٩هـ تبدأ بنهاية دوام الأربعاء ٤ ذي الحجة، الموافق ١٥ أغسطس، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين ١٦ ذي الحجة، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٨م بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير.