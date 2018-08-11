الاتحاد: وقف بيع تذاكر مباراة الوصل الثلاثاء القادم

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، عن توقف بيع تذاكر مباراة الاتحاد مع نظيره ” الوصل ” الإماراتي بدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية بمنصة مكاني، وذلك بدءًا من الثلاثاء القادم الموافق 14 أغسطس.

وأكد ” النادي ” ، في تغريدته على أن قرار التوقف بسبب إجازة عيد الحج، لافتًا إلى أنه سيتم بيع تذاكر المقاعد المتبقية عبر منافذ التوزيع بمدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة ” وذلك يوم إنطلاق المباراة الموافق 24 أغسطس الجاري.