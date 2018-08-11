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  3. شاهد .. اغرب عملية نقل لمريضة في المغرب

شاهد .. اغرب عملية نقل لمريضة في المغرب




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيها ويعافيها مما اصابها ,, آمين ,,

,, اما سالفة انهم حملوها على نعش ، فما العجب في ذالك ..؟

,, اذا لم يكن هناك وسيلة نقل ، ولا طرق ممهده للسيارات ، فماذا تريدهم ان يفعلوا في مثل هاالحاله ………؟

,, ما اقول إلا ، اللهم يسر للمسلمين امورهم ، وافرج همومهم وارفع عنهم كربهم .. آمين ,,

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