بالفيديو.. الشرطة الأردنية تطيح بإرهابيين في مواجهة مع الأمن

عمان(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أدرنية، أن رجال الأمن قاموا بمداهمة أمنية لموقع في مدينة السلط غربي العاصمة عمان، اليوم السبت.

وأشارت الوسائل، إلى أن المداهمة نتج عنها انهيار منزل من ثلاث طوابق ومقتل جندي، وذلك غداة تفجير استهدف دورية للدرك الأردني راح ضحيته رجل أمن.

كما بيّن شهود عيان، أن مواجهة كانت تجري بين الأمن ومسلحين متحصنين بالمنزل، حيث عمد المسلحون إلى إلى تفجير المنزل وفقًا للمعلومات الأولية.

وقبضت الشرطة الأردنية على اثنين من المسلحين، فيما شوهدت مروحيات فوق المنطقة، وكذلك وجدت عدد كبير من سيارات الإسعاف.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء انفجار حافلة الدرك في الفحيص، الذي أدى إلى مقتل رقيب وإصابة 6 من أفراد الدورية، في حادث وصفه رئيس الوزراء عمر الرزاز بالعمل الإرهابي.