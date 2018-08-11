بالصور.. إنتهاء أعمال تقاطع طريقي الملك عبدالعزيز و التخصصي بنسبة 80%

حمود العنزي (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن حجم العمل المنجز حتى الآن في إعادة تأهيل تقاطع طريق ” الملك عبدالعزيز” مع طريق التخصصي بمدينة الرياض.

ونشرت ” الأمانة ” عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضحت فيها نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل التقاطع، مشيرة إلى استمرار الأعمال حاليًا في رصف الطريق وباقي الأعمال الإنشائية.

وقالت ” الأمانة ” ، إن نسبة الأعمال المنجزة كليًا وصلت إلى 50% من الأعمال المجدولة، لافتة إلى أن الأعمال الخاصة بفتح التقاطع للحركة المرورية تمت بنسبة 80%، وذلك قبل تاريخ 25 / 12 / 1439هـ حسب الجدول الزمني للمشروع.