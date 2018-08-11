استشهاد طفلتين بمقذوف حوثي على حي سكني في مأرب

سعيد العجل(صدى):

استشهدت طفلتين واصيبت فتاتين ،اليوم، اثر مقذوف اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على حي سكني شرق مدينة مأرب.

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب علي الغليسي ” ان مقذوفاً اطلقته مليشيا الحوثي من اماكن تمركزها غرب محافظة مأرب استهدف الاطفال اثناء ما كانوا يلعبون ،عصر اليوم السبت ،في حوش منزل محمد يحيى الشامي في حي الزراعة شرق المطار بمدينة مأرب ” .

واضاف” ان الطفلتين مريم احمد ابراهيم الخضري ذات الربيعين ، وفتحية حسن علي الريمي ذات ثمان سنوات، استشهدتا على الفور فيما اصيبت الفتاتين سلوى احمد ابراهيم الخضري 11عاما، وعوالي حسن علي احمد الريمي 11عاما، باصابات خطيرة وتم اسعافهما الى المستشفى ” .

واشار الغليسي الى ان المليشيا الحوثية الايرانية دأبت بين الحين والاخر بارسال مقذوفاتها على الاحياء السكنية بمدينة مأرب ما تسببت في سقوط قتلى وجرحى من الاطفال والنساء والابرياء المارين في الشوارع والاحياء السكنية بالمدينة..لافتا الى ان هذه الاستهدافات للاحياء السكنية تعد منافية للقانون الدولي الانساني وترتقي الى جرائم حرب.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولية ازاء ما تقوم به المليشيا من عبث واستهداف لحياة الاطفال والمدنيين سواء في محافظة مأرب او في المحافظات المحررة بمقذوفاتها المختلفة وهاتجنيد الاطفال في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والزج بهم الى الجبهات والمتاجرة بدمائهم.