بلدية محايل: تغريم مالكي المواشي السائبة وبيعها في مزاد علني

أبها(صدى):

أعلنت بلدية محايل،عن تغريم مالكي المواشي السائبة في الشوارع وعلى المسطحات الخضراء، مؤكدة أنه في حال عدم حضورهم لأخذها بعد 3 أيام على حجزها يتم بيعها في مزاد علني.

وأشارت إلى أنه يجب على المتضرر التقدم بشكوى رسمية للمحافظة التي بدورها ستحيل الشكوى للجهات المختصة وللبلدية، وتطبيق النظام بحق أصحابها مع إلزامهم بإزالة الضرر.