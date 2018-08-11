بلدية محايل: تغريم مالكي المواشي السائبة وبيعها في مزاد علني
أعلنت بلدية محايل،عن تغريم مالكي المواشي السائبة في الشوارع وعلى المسطحات الخضراء، مؤكدة أنه في حال عدم حضورهم لأخذها بعد 3 أيام على حجزها يتم بيعها في مزاد علني.
وأشارت إلى أنه يجب على المتضرر التقدم بشكوى رسمية للمحافظة التي بدورها ستحيل الشكوى للجهات المختصة وللبلدية، وتطبيق النظام بحق أصحابها مع إلزامهم بإزالة الضرر.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 2 ساعتين
قواكم الله هذا هو إللي كان لازم يصير من زمان .👍👍.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح القرار ,,
,, اهلكوا البشر بحلالهم السايب ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2869 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتفق مع الاخوان
راعي الددسن وابو محمد
قرار حكيم👍
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 1 ساعة
توأمي ألغالي ↩ابو تركي .💚+💚.
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ياهلا بِمَن حبا ودبا يوم أشـوف نـورك أطَفــي كل أنـوار ألكــهربا .💡💡.