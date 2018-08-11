صحة الباحة توضح ملابسات تسريب ” المتسوق السري الخاص “

نايف السالم(صدى):

أوضحت صحة الباحة، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المتسوي السري الخاص، لافتة إلى إنها عبارة عن مؤشرات متابعة دورية للتواصل بين الإدارات، وغير قابلة للنشر.

وأشارت في بيان صحفي اليوم، إلى أنه ليس تقييمًا لأداء المستشفيات، وقد تم تسيريه بشكل ناقص قبل إتمام بياناته.

وبيّنت في بيانها النقاط التالية:

أولاً – الخطاب لا يعتبر تقريرا نهائيا عن أعمال الفريق، وما يحتوي من معلومات هي مؤشرات متابعة دورية وقابلة للتحديث، وليس تقيما أساسيا لأداء مدراء المستشفيات، كما أشير في بعض الأخبار .

ثانيًا – أن ما ورد بالخطاب غير موجه للنشر إنما أعد للتواصل بين الإدارات الصحية من قبل التوجيه والتعديل، وتم تسريبه بشكل ناقص قبل إتمام بياناته، وجاري العمل والتحقيق لمعرفة أسباب نشره ” .

كما أوضحت أن الهدف من عمل فريق المسوق السري في صحة الباحة هو مساعدة الإدارات الصحية في منشآت الصحة في الباحة على تحسين الأداء من خلالها.

واختتم البيان : يسر الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن تدعو الإخوة الإعلامين والمهتمين بالشأن الصحي بالمنطقة لأخذ المعلومة الصحيحة والمتكاملة عن طريق وسائل التواصل المعتمدة في صحة الباحة لضمان النشر، والاستفادة بشكل دقيق وواضح.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لخطاب موجه من فريق المتسوق السري لـ ” صحة الباحة ” موجه لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة.

وورد في صورة الخطاب الآتي : ” إشارة إلى قرار سعادتكم بتكوين فريق عمل خاص بـ المتسوق السري بالمنطقة ومعرفة الملاحظات الخاصة بالخدمات المقدمة في المرافق الصحية، وأماكن القصور في العمل.

عليه نفيدكم بالمستشفيات التي عملت على تحسين الملاحظات من خلال الجولات وهي:

1ـ مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي بنسبة 85%.

2 ـ مستشفى الحجرة بنسبة 70%.

3 ـ مستشفى القرى العام بنسبة 65%.

4 ـ مستشفى النقاهة بنسبة 50%.

5- مستشفى الصحة النفسية بنسبة 50%.

6 ـ مستشفى العقيق العام بنسبة 50%.

أما المستشفيات التي لم تعمل على تنفيذ تدارك الأخطاء والملاحظات وهي :

1 ـ مستشفى المخواة العام بنسبة 2%

2 ـ مستشفى المندق العام بنسبة 1%

3 ـ مستشفى قلوة العام بنسبة 0%

4 ـ مستشفى الملك فهد بالباحة بنسبة 0%”