  • السبت 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مساعدة سابقة في البيت الأبيض: ” ترامب ” مضغ وابتلع وثيقة حساسة

مساعدة سابقة في البيت الأبيض: ” ترامب ” مضغ وابتلع وثيقة حساسة

مساعدة سابقة في البيت الأبيض: ” ترامب ” مضغ وابتلع وثيقة حساسة
واشنطن(صدى):

ادعت أوماروسا مانيجولت نيومان المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي مضغ وثيقة حساسة وابتلعها، بعد لقاء مع محاميه مايكل كوهين.

وأشارت في كتابها ” المختل : تقرير داخلي من بيت ترامب الأبيض ” ، إلى إنها شاهدت الرئيس يضع الورقة في فمه، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ” يعاني من فوبيا النظافة، وصدمت من رؤيته يمضغ ويبتلع الورقة، لابد أنها كانت وثيقة حساسة للغاية ” .

ونفى العديد من المساعدين في البين الأبيض قيام الرئيس بمثل هذا التصرف، كما سخروا من هذا الادعاء.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 ساعات

لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله

[ عدد التعليقات: 17836 ] نشر منذ 3 ساعات

طلعتي على اصلك يا بنت طهران
انا من قلتي الوهابيه وحطيتي معها داعش وانا عارف انك ايرانيه
لان داعش لايمثل الا ايران النجسه مثلك هي من صنعه

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين

والوهابية والرافضة وجهان لعمله واحدة ~

[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 1 ساعة

أين الرقيب والمشرف عن هذه التجاوزات في التعليقات المنافيه للحقيقه …….!!!!؟؟؟

,, والقصد منها التشكيك والتنظير وإثارة البلبله على وطنا وثوابت ديننا ,,

,, ارجو منكم حذفها ……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *