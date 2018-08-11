مساعدة سابقة في البيت الأبيض: ” ترامب ” مضغ وابتلع وثيقة حساسة

واشنطن(صدى):

ادعت أوماروسا مانيجولت نيومان المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي مضغ وثيقة حساسة وابتلعها، بعد لقاء مع محاميه مايكل كوهين.

وأشارت في كتابها ” المختل : تقرير داخلي من بيت ترامب الأبيض ” ، إلى إنها شاهدت الرئيس يضع الورقة في فمه، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ” يعاني من فوبيا النظافة، وصدمت من رؤيته يمضغ ويبتلع الورقة، لابد أنها كانت وثيقة حساسة للغاية ” .

ونفى العديد من المساعدين في البين الأبيض قيام الرئيس بمثل هذا التصرف، كما سخروا من هذا الادعاء.