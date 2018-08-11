مساعدة سابقة في البيت الأبيض: ” ترامب ” مضغ وابتلع وثيقة حساسة
ادعت أوماروسا مانيجولت نيومان المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي مضغ وثيقة حساسة وابتلعها، بعد لقاء مع محاميه مايكل كوهين.
وأشارت في كتابها ” المختل : تقرير داخلي من بيت ترامب الأبيض ” ، إلى إنها شاهدت الرئيس يضع الورقة في فمه، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ” يعاني من فوبيا النظافة، وصدمت من رؤيته يمضغ ويبتلع الورقة، لابد أنها كانت وثيقة حساسة للغاية ” .
ونفى العديد من المساعدين في البين الأبيض قيام الرئيس بمثل هذا التصرف، كما سخروا من هذا الادعاء.
درباويه[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 ساعات
لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 17836 ] نشر منذ 3 ساعات
طلعتي على اصلك يا بنت طهران
انا من قلتي الوهابيه وحطيتي معها داعش وانا عارف انك ايرانيه
لان داعش لايمثل الا ايران النجسه مثلك هي من صنعه
قلم صريح[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
والوهابية والرافضة وجهان لعمله واحدة ~
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 1 ساعة
أين الرقيب والمشرف عن هذه التجاوزات في التعليقات المنافيه للحقيقه …….!!!!؟؟؟
,, والقصد منها التشكيك والتنظير وإثارة البلبله على وطنا وثوابت ديننا ,,
,, ارجو منكم حذفها ……