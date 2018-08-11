مسنة تخضع لامتحان الابتدائية بمشاركة أحفادها

نيودلهي(صدى):

خضعت مسنة لامتحان الابتدائية في الهند وتمكنت من اجتياز اختبار القراءة، وذلك بعد عودتها لمقاعد المدرسة في عمر الـ96 عاما.

وأبدى الناس إعجابهم بمدى شغف السيدة العجوز التي تدعى ” كارثيايني أما ” ، وإصرارها على التعلم بعدما تداول خبر الجدة داخل وخارج الهند ، ولو أن القرار قد أتى متأخرًا .

وساعدها أحفادها الصغار في الدراسة والاستعداد إلى الامتحان , وبعد خضوعها ونجاحها المبهر في أول امتحاناتها المدرسية، حققت رقمًا قياسيًا عالميًا، وذلك باعتبارها أكبر امرأة معمرة تجري امتحان المدرسة الابتدائية.

وعبرت عائلة السيدة العجوز عن فخرهم الكبير لما تقوم به الجدة، وأكدوا أنها درست وحضرت لأكثر من 6 أشهر متواصلة حتى استعدت بالكامل إلى خوض الامتحان الأول، وهي اليوم تتجهز لإجراء اختبار الكتابة، بعد نجاحها في القراءة .

وعن هدف العجوز من الخطوة الجريئة، فقد أعربت عن نيتها الوصول إلى الصف العاشر واجتياز امتحاناته النهائية بالكامل.