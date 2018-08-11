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خلفان ساخرًا من تميم: لي عزمي مستشاره يحتار بين الناس

خلفان ساخرًا من تميم: لي عزمي مستشاره يحتار بين الناس
طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ساخر فيها من أمير قطر ” تميم بن حمد آل ثان ” ومستشاره ” عزمي بشارة ” .

قال ” خلفان ” في تغريدته ” لي عزمي مستشاره يحتار بين الناس، لازم تجيه خسارة ويصيبه الوسواس، دويحتي هب داره يعد م الأنجاس، عضو الكنيست كاره يضرب فتح بحماس، فيها قطر قراره ينحط فوق الراس .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 2 ساعتين

اتفق معك اخي خلفان

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