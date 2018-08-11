خلفان ساخرًا من تميم: لي عزمي مستشاره يحتار بين الناس

طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ساخر فيها من أمير قطر ” تميم بن حمد آل ثان ” ومستشاره ” عزمي بشارة ” .

قال ” خلفان ” في تغريدته ” لي عزمي مستشاره يحتار بين الناس، لازم تجيه خسارة ويصيبه الوسواس، دويحتي هب داره يعد م الأنجاس، عضو الكنيست كاره يضرب فتح بحماس، فيها قطر قراره ينحط فوق الراس .