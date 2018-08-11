5 قضايا تلاحق ” الحمدين ” ومحاولات لإخفاء جرائمه بالمحاكم الأمريكية

طلال الضوى(صدى):

يحاول تنظيم الحمدين جاهدًا لإخفاء جرائمه وذلك بفرض السرية على القضايا القطرية المثارة أمام المحاكم الأمريكية.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، أن ” الدوحة ” بذلت الغالي والنفيس من أجل إخفاء جرائمها عن منصات القضاء الأمريكي.

وفي هذا الإطار أكدت “وسائل الإعلام ” ، أن دويلة ” قطر ” أنفقت ملايين للتشويش على 5 قضايا مشينة تورط فيها ” تنظيم الحمدين ” ، وذلك بدءًا من وقائع قرصنة وفساد وصولا إلى الاحتيال والنصب.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن سمعة الدوحة السيئة أصبحت حديث القاعات بالمحاكم الأمريكية، لافتة إلى أن محامو ” تميم ” طالبوا بإصدار أمر قضائي بفرض السرية على قضايا قطر.

وبينّت ” وسائل الإعلام ” ، أنه هناك 5 قضايا تلاحق قطر نتيجة لوجود مستندات تفيد بتورطها، أولها ” تقديم قطر مليون دولار لمحامي ترامب وذلك لكسب نفوذ بالبيت الأبيض، و ثانيها وجود تسجيلات فضحت اللقاءات السرية بين ” كوهين ” و أحمد الرميحي عام2016، واتهام ” الرميحي ” بالاحتيال نتيجة لتخليه عن تعهداته بعد توقيعه اتفاق مع دوري بيج 3 بقيمة مليار دولار.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه من ضمن التهم قيام الدوحة بقرصنة حساب أكبر ممول بحملة ترامب، بالإضافة إلى وجود تسجيلات كشفت عن شبكة ممولة من قبل النظام القطري لتضليل الرأي العام الأمريكي.