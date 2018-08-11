الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان
اعترضت قوات الدفاع الجوي، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جازان.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه جازان إلا أن الدفاعات الجوية اعترضته، وينتظر التفاصيل من قبل قيادة التحالف العربي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51704 ] نشر منذ 1 ساعة
ابيدوهم يا ابطال ، ولا تهتموا من هيئة الأمم وعدالتها المايله ,,
,, نعلم مدى تأثير المنظرين عليهم ، ولكن الله معكم ، فممن تتهيبوا وتحسبوا حسابه ..؟
,, تموا .. ونجّزوا تلك الحثاله ، ونصر الله حليفكم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17833 ] نشر منذ 56 دقيقة
موفقين يا جنود وطننا الابطال
زائر[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 13 دقيقة
سلمت الايادي -سلمت الايادي الله يحفظ بلدنا من شر وكيد الاعداء —