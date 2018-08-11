الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه جازان إلا أن الدفاعات الجوية اعترضته، وينتظر التفاصيل من قبل قيادة التحالف العربي.