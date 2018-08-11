361 سيارة إسعاف في مكة والمدينة والمشاعر خلال موسم الحج

حسين العلي(صدى):

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي ١٢٧ مركزًا إسعافيا دائمًا ومؤقتا و ٣٦١ سيارة إسعاف و ٢٠ دراجة، وأكثر من ١٨٦١ شخصا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج ضمن خطة الهيئة للاستعداد لموسم الحج لعام 1439هـ.

وتوزعت المراكز الإسعافية الدائمة والمؤقتة في نطاق العاصمة المقدسة ومشعر منى ومشعر عرفات والمزدلفة والمدينة المنورة فضلا عن نطاق الإسناد، حيث تضم العاصمة المقدسة ٢٢ مركزا إسعافيا دائما و١٥ مركزا إسعافيا مؤقتا مدعوما بـ ٨٧ سيارة إسعاف مجهزة و ٦٥٣ شخصا من الفرق الإسعافية والقوى العاملة.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مشعر منى ٢٦ مركزا إسعــافيا مــؤقتا مدعـوما بـ ١٠٠ من سيارات الإسعاف وأكثر من ٥٣٤ شخصا ما بين فرق إسعافية وأطباء وفنيين وإداريين، كما خصصت الهيئة ٣٢ مركزا إسعافيا مؤقتا و٩٢ سيارة إسعاف مجهزة في مشعر عرفات والمزدلفة وأكثر من ٣٤٤ من القوى العاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية إلى الحجيج.

وفي منطقة المدينة المنورة، جهزت هيئة الهلال الأحمر السعودي ١٥ مركزا إسعافيا دائما و٦ مراكز أخرى مؤقتة، و٦٦سيارة إسعاف و ٢٨٢ من القوى العاملة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لزوار المسجد النبوي.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مركزا إسعافيا مؤقتا و٢١ من القوى العاملة و٢٥ سيارة إسعاف لنطاق الإسناد، فضلا عن ١٥ سيارة للتدخل السريع و٩ عربات قولف و٢٠ دراجة.