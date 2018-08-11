الأرصاد تحذر من هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم للمدينة المنورة، حيث حذرت من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت الهيئة إن الحالة ستبدأ في تمام الساعة 19:00، وتنتهي في تمام الساعة 23:00 اليوم السبت.