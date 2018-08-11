الأرصاد تحذر من هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم للمدينة المنورة، حيث حذرت من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وقالت الهيئة إن الحالة ستبدأ في تمام الساعة 19:00، وتنتهي في تمام الساعة 23:00 اليوم السبت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51704 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17833 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين الله يجعلها امطار خير وبركة
alfahd42[ عدد التعليقات: 17833 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد تشوف تعليقات الاشخاص الوقحين في حادثة محاولة الهجوم على الكنسيه المصريه
يارجل عودو يهاجمون الدولة ودينها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51704 ] نشر منذ 54 دقيقة
نعم شفت اللي انت شفته اخوي ..
,, لكن الشرهه على مشرف الصحيفه ، من الواجب ان لايسمح بهذه الإعتداءات باالكلام الوقح ، بدلاً من ان نشتمهم ويشتمونا ، وتصير مشاحنات بين الأعضاء ، مما يشوه الصحيفه وينفِّر القراء منها ,,
,, اشكرك على غيرتك اخوي الفهد ,,