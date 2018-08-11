بالصور.. السرطان يجلب ملايين الدولارت لمزارع

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية، بتعويض مزارع بمبلغ 290 مليون دولار بعد إصابته بالسرطان جراء استخدامه مبيدات مسرطنة.

ووجهه محامي المدعي اتهامات لشركة مبيدات بتسببها في إصابته بسرطان الجهاز اللمفاوي الذي لايجدي معه أي علاج ، كما أنها لن تنبه عن خطورة استخدام تلك المبيدات.

تعود أحداث الواقعة عندما أصيب المدعي ” ديواين” الذي يبلغ من العمر 46 عاما، وهو رب أسرة وأب لثلاثة أبناء، ويعمل بستانيًا بين 2012 و2014، بسرطان جراء المبيدات وقد حدد له الأطباء مدة سنتين كأقصى فترة يمكن أن يعيشها، وقد رفع دعوى ضد الشركةالمسئولة وطالب في دعوته بتعويض قدره 400 مليون دولار.

وعلق نائب رئيس الشركة سكوت بارتريدج على الحكم : لقد أخطأت هيئة المحلفين، كما أصدرت الشركة بلاغًا ذكرت فيه أنها ستستأنف الحكم، وأكدت أن الـمبيدات ليست مسرطنة أبدًا، وغير مسؤولة عن مرض المدعي.