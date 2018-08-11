الديوك تدفع شاب لقتل 8 من عائلته!

تيرانا(صدى):

أقدم شاب على قتل 8 أشخاص من أقاربه في ألبانيا بسبب اتهامهم له بسرقة ديوك رومية.

وتفصيلا؛ أطلق راعي غنم يدعى ” رضوان زايكدج ” البالغ من العمر 24 عامًا، النار على أقاربه ببندقية كلاشينكوف بعد غداء عائلي، حيث اتهمه أحد القتلى بسرقة ديوك رومية من الضحايا.

وبدورها ضبطت الشرطة الألبانية، اليوم السبت، الشاب الذي قتل 8 من أقاربه؛ بسبب اتهامهم له بالسرقة، وذلك بعد ملاحقة لمدة 12 ساعة، تحدى الهارب خلالها رئيس الوزراء إدي راما على موقع فيسبوك بأن يعثر عليه.

فيما لم يعرب الشاب عن ندمه على جريمته، وقال لأفراد الشرطة إنهم تأخروا في إلقاء القبض عليه، بحسب تقارير إخبارية.