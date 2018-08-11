” طارق الحبيب ” يوضح طريقة التعامل مع الملحد

علي القحطاني (صدى):

تحدث الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، عن الملحد، وطريقة التعامل معه حتى لا تتحول أفكاره إلى قضية مجتمعية.

وقال الحبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الملحد ليس بالضرورة أن يكون مريضا نفسيا، لافتا إلى أن الإلحاد قد يكون خللا فكريا.

وأضاف أن حديث البعض بألفاظ إلحادية ليس بجديد في التاريخ، قائلا: ” لكن الغريب تسويق الغاضبين منه لفكره بحجة الانتصار لدين الله ” .

وتابع : دعو النكرة نكرة ولا تصنعوا منهم قضية مجتمع، انشغل بصناعة معالي الأمور في نفسك فإنك إن فعلت ذلك لن تجد وقتا لسواها.