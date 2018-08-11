” طارق الحبيب ” يوضح طريقة التعامل مع الملحد
تحدث الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، عن الملحد، وطريقة التعامل معه حتى لا تتحول أفكاره إلى قضية مجتمعية.
وقال الحبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الملحد ليس بالضرورة أن يكون مريضا نفسيا، لافتا إلى أن الإلحاد قد يكون خللا فكريا.
وأضاف أن حديث البعض بألفاظ إلحادية ليس بجديد في التاريخ، قائلا: ” لكن الغريب تسويق الغاضبين منه لفكره بحجة الانتصار لدين الله ” .
وتابع : دعو النكرة نكرة ولا تصنعوا منهم قضية مجتمع، انشغل بصناعة معالي الأمور في نفسك فإنك إن فعلت ذلك لن تجد وقتا لسواها.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
إحذروا ” طارق حبيب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51704 ] نشر منذ 1 ساعة
باالطبع انا والله ماني مرتاح منك ابد ,,
,, لكن في كلامك هذا الكثير من الصواب ياطارق ,,