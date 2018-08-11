اغتصاب وقتل سائحة وإلقاء جثتها على الشاطئ

سان خوسيه(صدى):

تعرَّضت سائحة من المكسيك، إلى الاغتصاب ثم القتل من قبل رجلين، خلال قيامها بجولة سياحية في كوستاريكا.

وكانت الفتاة التي تدعى ماريا ماتوس تينوريو وتبلغ 25 عامًا من العمر، في كوستاريكا عندما التقت بسائحة بريطانية وتصادقت معها وأخذتا تتجولان وتتعرفان على المعالم السياحية لمدة أسبوع.

وتعرضت الفتاتان إلى هجوم من رجلين حاولا سرقتهما وهما على الشاطئ، فتمكنت صديقة ماريا من الهرب وسعت لطلب المساعدة، أما ماريا فلم تستطع المقاومة، ووقعت فريسة للرجلين اللذين أخذاها إلى مكان منعزل واغتصباها ثم قتلاها.

وعثرت سلطات كوستاريكا، على جثة ماريا على الشاطئ، وأطاحت بالمجرمين وهما: إسكيويل سيرداس الذي اتهم بالهجوم على ماريا، وبيناويدس ميندوزا الذي اتهم باغتصابها.