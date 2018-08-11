منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية بالأردن

جدة(صدى):

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ادانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين .

وتقدم الأمين العام للمنظمة، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بخالص التعازي إلى ذوي الشهيد وإلى الأردن ملكا وحكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدا تضامن المنظمة مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة برمتها، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.