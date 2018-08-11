أمير المدينة المنورة يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك

المدينة المنورة(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة, معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني يرافقه مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مشعل الزبيدي وعدد من المسؤولين بالهيئة .

واطلع سموه خلال اللقاء, على خطة جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لموسم الحج وعدد من المبادرات والاتفاقيات التي نفذها الجمرك انطلاقا من ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن .

وحث سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز , المسؤولين في الجمرك على بذل المزيد من الجهود وتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ، مبينا سموه أن خدمة الحاج شرف عظيم هيأه الله لهذه البلاد وجميعنا مسخرون لذلك .

من جهته أعرب معالي المحافظ, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما يجده جمرك المطار من دعم ومتابعة من سموه الأمر الذي أسهم في ارتقاء الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار والمسافرين ، مؤكدا حرص الجمارك السعودية على تفعيل أحدث التقنيات الذكية في كافة مجالات العمل الجمركي لخدمة ضيوف الرحمن .