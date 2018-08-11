اكتشف مدى ربح الشركات الفاخرة من بيع سياراتها

أميرة خالد(صدى):

عند الحديث عن ربحية الشركات من كل سيارة فلا شك أن صانعات السيارات الفاخرة تعتلي قمة الهرم الربحي، ولكن ليسوا جميعا على حد سواء، والواقع أن بعضهم يواجه خسائر على كل سيارة مطروحة في الأسواق.

بروفيسور الاقتصاد الألماني فيرديناند دودينهوفر أصدر دراسة يتتبع فيها ربحية كل شركة فاخرة مقارنة بكل سيارة أنتجوها، والنتائج قد تكون مفاجئة للبعض.

فيراري تقود المنافسة

فيراري هي أكثر شركة ربحية في الدراسة بـ 80,100 دولار (300,200 ريال سعودي) هامش ربحي لكل سيارة، والسبب يعود لأن معظم المهتمين بشراء موديلات فيراري بطلبون خيارات خاصة غالية الثمن لسياراتهم الحصرية النادرة، ما يزيد من سعرها وأرباح فيراري بالتالي.

بورش في المركز الثاني

ونرى بورش في المركز الثاني بربح 19,750 دولار (74,000 ريال) لكل سيارة، وهو فارق كبير بينها وبين فيراري ولكن بورش تطرح سيارات بكميات أكبر وسعر أرخص.

الصانعات الألمانية الأخرى مثل بي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز لا تصل لهذا المستوى، ليسجلوا أرباح تصل إلى 3,500 دولار (13,100 ريال) فحسب لكل سيارة مصنوعة، بينما تربح مازيراتي 5,800 دولار (21,700 ريال) في كل سيارة.

الشركة الفاخرة بأقل ربحية في الدراسة هي جاكوار لاند روفر، بـ 929 دولار (3,500 ريال) فحسب لكل سيارة.

تيسلا وبنتلي تسجلان خسائر

تيسلا سجلت خسائر بـ 12,800 دولار لكل سيارة طرحتها، بينما خسرت بنتلي المملوكة لفولكس فاجن 19,750 دولار في كل سيارة، بسبب إنفاق الشركتين على استثمارات كبيرة أدت لتلاشي الأرباح.

ويُذكر أن الدراسة لم تشمل لامبورجيني ورولز رويس لعدم كشفهم عن بيانات الربحية والمبيعات.