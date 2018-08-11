أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج

مكة المكرمة(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ضرورة توفير وسائل نقل مريحة لضيوف الرحمن وأن تكون مزودة بجميع وسائل السلامة وأحدث التقنيات لضمان سلامتهم بإذن الله وتسهيلاً لرحلتهم الإيمانية.

ونوه سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في مقر الإمارة بجدة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن, ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول سعيد القحطاني، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، إلى أهمية العمل على أن تكون حركة تنقلات ضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة ومريحة، مشددا سموه على أهمية أن تكون وسائل نقل الحجيج ذات كفاءة عالية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تسخير التقنية في كل الأعمال المتعلقة بالحج للتسهيل على ضيوف الرحمن.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة خطة نقل ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي التي تقدمها 35 شركة تتولى تشغيل أسطول قوامه 18 ألف حافلة ستنقل قرابة مليون وثمانمائة ألف حاج، فيما سيتم نقل أكثر من 357 ألف حاج بواسطة قطار المشاعر، وقد تم تدعيم خطة النقل بنحو 17 مركز مساندة موزعة في مواقع متفرقة، كذلك تمّ توفير 259 ورشة متنقلة لتقديم الصيانة الفورية للحافلات في حال حدث أي عطل لا سمح الله.

وفيما يخص نقل ضيوف الرحمن من وإلى المسجد الحرام, فإن الخطة تستهدف خلال موسم حج العالم الحالي نقل قرابة 65 مليون مصل لأداء الصلوات الخمس في بيت الله الحرام عبر النقل الترددي والذي تم لأجله تجهيز 7 محطات للنقل في محيط المسجد الحرام.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.