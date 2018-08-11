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  3. ” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل المطلقة في البرنامج كفرد مستقل

” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل المطلقة في البرنامج كفرد مستقل

” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل المطلقة في البرنامج كفرد مستقل
نايف السالم(صدى):

رد حساب المواطن على على مغردة وجهت سؤالاً قائلة : السلام عليكم ساعدوني تكفون مطلقة تعيش في بيت أبيها، هل تسجل كشخص مستقل!!؟ وهل يطلب الموقع أوراقاً معينة، وما هي؟.

وقال البرنامج : إمكانك التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر أكبر من 18، ولكن يشترط إثبات الاستقلالية لمن أعمارهم بين 18 و 24 سنة، مستند “ باسمك ”  ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء ” نسعد لخدمتك.


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