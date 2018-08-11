هتلر في البرلمان الهندي!

نيودلهي(صدى):

ظهر الممثل السينمائي السابق والمشرع الهندي نارمالي سيفابراساد، بزي زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، في جلسة للبرلمان الهندي.

وحيَّا البرلماني الهندي الصحفيين بالتحية النازية، فيما لم يثار أي جدل أو احتجاجات ملموسة من قبل النواب على ما قام به نارمالي.

وأوضح البرلماني الهندي، أنه ظهر بهذا الزي أمام المشرعين في رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي مفادها أنه لا ينبغي أن يتبع نهج هتلر ولابد أن يلتزم بوعوده.