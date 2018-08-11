هاري ينال ميراث أكبر من وليام رغم أنه الأصغر!

لندن(صدى):

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن ميراث الأمير هاري دوق ساسيكس، من جدته الملكة إليزابيث بوز ليون، كان أكبر من ميراث شقيقه الأكبر الأمير وليام دوق كامبريدج.

وأشارت التقارير، إلى أن الملكة الأم التي توفيت عام 2002، كانت قد تركت أملاكها لابنتها ملكة بريطانيا إلزابيث الثانية، ولكن في عام 1994 وضعت ثلثي المال في صندوق استئماني لصالح أحفادها.

وآل الجزء الأكبر من الثروة التي تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه استرليني ” 17.9 مليون دولار ” ، إلى الأمير هاري، وذلك نظرًا لأن شقيقه وليام سيستفيد ماليًا عندما يصبح ملكًا؛ وذلك لأنه الأقرب في تولي العرش.

وبيَّنت التقارير، أن جدتهم الكبرى اعتقدت أنها بإمكانها استخدام بعض النقود الإضافية كتعزية لهاري، الذي ليس من المرجح أن يصبح صاحب السيادة.

يذكر أن الأمير وليام يحتل المركز الثاني في ترتيب العرش البريطاني، بينما يحتل الأمير هاري المرتبة السادسة، وما يجعل هاري يتتبع أبناء شقيقه وليام، وهم جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس في خط الخلافة.