غدا.. الهلال يحتفي بـ ” عموري “

ماجد محمد(صدى):

تحتفي إدارة نادي الهلال، باللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” القادم من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن إدارة النادي تقيم حفلة لتقديم ” عموري ” ؛ حيث سيقوم اللاعب خلالها بتوزيع كرات وقمصان النادي على الحضور من الجماهير.

وأشار إلى أنه يحتضن ستاد الملك سعود الاحتفاء بعموري، مساء الغد الأحد؛ كما خصصت إدارة النادي منافذ لمتجر النادي لبيع قميص ” عمر عبدالرحمن ” في أماكن متفرقة من ستاد جامعة الملك سعود.