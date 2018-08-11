رئيس ريال مدريد السابق: مبابي أفضل من نيمار

نواف السالم (صدى):

صدم رئيس ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ حيث صرّح قائلًا أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يتفوق حاليًا على زميله البرازيلي في فريق باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا.

وأوضح: ” الدولي الفرنسي كيليان مبابي أصبح نجم باريس سان جيرمان الأول، مُتفوقًا على زميله في الفريق نيمار دا سيلفا ” ، مؤكدًا أن ما قدمه مبابي ليس فقط في كأس العالم الأخيرة في روسيا بل في السنتين الأخيرتين، يجعله الآن في مرتبة أعلى من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأضاف: ” ثقة مبابي على أرضية الميدان ومهاراته الكروية، فضلاً عن قوته وسرعته الكبيرة تُذكره بالظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي تألق لعدة سنوات بقميص فريق ريال مدريد الإسباني ” ، متابعًا: ” نيمار بدوره لاعب رائع، بيد أنه يتحتم عليه تغيير تصرفاته فوق أرضية الميدان وعدم الشكوى كثيرًا. ”

واستدرك: ” نجاح الساحر البرازيلي في تغيير تصرفاته فوق المستطيل الأخضر، سيمكنه من تحقيق نجاحات أكبر في مسيرته الكروية ” ، مشددًا على أن: ” المنافسة بين مبابي ونيمار ربما تنعكس بالإيجاب على الفريق الباريسي، خاصة عندما يُوظف المدرب هذه المنافسة من أجل مصلحة الفريق ككل. “