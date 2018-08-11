بالصور.. معلومات ومواصفات ” نيسان GT-R ” الجيل القادم 2020

طوكيو(صدى):

مرت أكثر من عشرة أعوام منذ طرح نيسان R35 GT-R في الأسواق، ومن الواضح أن السيارة بحاجة إلى جيل جديد بالأخذ في الاعتبار أن معظم الموديلات تأخذ 6-8 أعوام فقط بين كل جيل وآخر، وما نعلمه بالفعل أن الصانعة اليابانية بدأت بالتخطيط للجيل القادم، والذي وصفه رئيس التصميم الجديد بالشركة، ألفونسو ألبايسا، بـ “السيارة الرياضية الأسرع بالعالم”، وهاكم كل ما نعرفه عنها حاليا.

سيارة هجينة؟

في عام 2014، ظهرت تقارير كثيرة عن تطوير R36 GT-R الجيل القادم، مع تلميحات متعددة من رؤساء وتنفيذيي الشركة حول السيارة، أهمهم نائب رئيس نيسان السابق، أندي بالمر، والذي أشار إلى أن GT-R الجديدة ستكون هجينة.

وبينما قام أندي بالمر بمغادرة الشركة بشكل مفاجئ ليصبح الرئيس التنفيذي لأستون مارتن في أكتوبر 2014، يبدو أن نيسان أبقت أهداف التطوير الرئيسية من أيام بالمر، مثل مولد الطاقة الهجين.

سيارات GT-R افتراضية وأخرى واقعية خاصة

في عام 2014، قدمت نيسان سيارة 2020 فيجن جران توريزمو، وهي في الواقع سيارة افتراضية شاركت في لعبة جران توريزمو الشهيرة، وقد أشارت مصادر آنذاك إلى أن السيارة مثلت لغة التصميم التي ستتبناها GT-R القادمة.

ولم تتوقف نيسان عند ذلك، حيث قامت بنقل التصميم إلى الواقع وصنع سيارة GT-R50 بالتعاون مع شركة Italdesign للاحتفال بالذكرى الخمسين لـ GT-R، حيث خطفت السيارة الأنظار أثناء تسلقها لتل مهرجان جوود للسرعة في 2018.

وقد أكد نائب رئيس نيسان، شيرو ناكامورا، في تصريح أخير أن نيسان GT-R الجديدة ستكون هجينة، ويُذكر أن الشركة كشفت منذ أعوام عن سيارة سباق تحمل خاصة تحت اسم LMP1 GT-R بمولد طاقة هجين احتوي على محرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر، وقد نرى نسخة مطورة لهذا المولد في الجيل القادم من GT-R.

ملامح الجيل الجديد

ألفونسو ألبايسا أكد مسبقا على أن GT-R50 المعروضة حاليا بأكثر من مليون دولار (3.75 مليون ريال سعودي) بقوة 710 حصان ليست الجيل القادم من GT-R، بل الغرض منها الاحتفال بالموديل وتقديره، مع ذلك يعتقد أن التصميم قد يستوحى منها إلى جانب فيجن جران توريزمو.

الجيل الجديد لا يزال في مرحلة التخطيط والتجهيز حاليا، وبينما يؤمن الكثيرون أن السيارة ستكون هجينة، أشار ألبايسا أن الهدف هو تحقيق أسرع سيارة رياضية في العالم بغض النظر عن طبيعة مولد الطاقة، مؤكدا على تطوير منصة جديدة للموديل.

ألبايسا أكد أيضا في تصريحات أخيرة على عزم نيسان تقديم سيارة اختبارية تمهد للمنتج النهائي من GT-R القادمة، وإن لم يعط أي تفاصيل مؤكدة عن توقيت الكشف عنها.

متى سنراها؟

بما أن نيسان لا تزال في المراحل المبكرة من التطوير، من المتوقع عدم رؤيتنا للسيارة الاختبارية قبل 2020 على الأقل، ليتبعها الموديل الإنتاجي النهائي في 2021.. وبينما يعتقد البعض أن عملية التطوير تعثرت عقب رحيل أندي بالمر من الشركة لرئاسة أستون مارتن، يستمر ألفونسو ألبايسا في إثبات شغفه بالمشروع واهتمامه بطرح سيارة رياضية فريدة من نوعها في العالم، وكل ما بأيدينا الآن هو الانتظار.