” النمر ” : يجب ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للملح 5 جرام

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يجب ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للملح 5 جرام، مشيرًا إلى أن زيادة استهلاك الملح تتناسب طرديًا مع حدوث جلطات القلب.

وكشف ” النمر ” عن عدد من العادات التي تضر القلب، وذلك في تغريدة له عر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهي: ” قلة الحركة، قلة الخضروات والفواكه، الكحول، السهر، التدخين، الإكثار من الوجبات السريعة، الإكثار من الملح، كثرة الانفعال ” .