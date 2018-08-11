” الصحة ” تؤكد عدم وجود حالات وبائية بين الحجاج حتى الآن

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج حتى الآن، مبينة أن الوضع الصحي مطمئن.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها تركز بمقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا.

وعن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها، فذكرت الوزارة أنها تقوم بإصدار الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج؛ وذلك حسب المتغيرات الوبائية العالمية, وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج.

وقدمت القطاعات الصحية الخدمات الوقائية في المنافذ الصحية منذ 1 / 11 / 1439 هـ لـ (١٢١٢٦٦) حاجًا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه حوالي ٧٩ ٪‏ للحمى الشوكية و ٩٥ ٪ للحمى الصفراء و 86 % لشلل الأطفال‏.