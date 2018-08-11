” الصحة ” تؤكد عدم وجود حالات وبائية بين الحجاج حتى الآن
أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج حتى الآن، مبينة أن الوضع الصحي مطمئن.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها تركز بمقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا.
وعن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها، فذكرت الوزارة أنها تقوم بإصدار الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج؛ وذلك حسب المتغيرات الوبائية العالمية, وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج.
وقدمت القطاعات الصحية الخدمات الوقائية في المنافذ الصحية منذ 1 / 11 / 1439 هـ لـ (١٢١٢٦٦) حاجًا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه حوالي ٧٩ ٪ للحمى الشوكية و ٩٥ ٪ للحمى الصفراء و 86 % لشلل الأطفال.
الحجاج[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحمد لله وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي تقوم بتوجيهاته في خدمة حجاج بيت الله الحرام في كل شيء لا سيّما صحة الحجاج وتوفير العلاج المجاني لهم وكذلك الأدوية وإجراء العمليات الجراحية لمن تتطلب حالته ذلك والإطمئنان على صحتهم على مدار الساعة وعلى توفير كافة السبل لراحتهم حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة ….الحمد لله الذي أعزّ دينه بأسرة آل سعود وأعزهم به وجعلهم حكاماً على شبه الجزيرة العربية ويشمل حكمهم منطقة الحجاز والتي يوجد بها الحرمين الشريفين وجعل أكثر إهتمامهم بالحرمين الشريفين من كل ناحية فيما كان من قبلهم من حكام الحجاز أيّ قبل العام 1157للهجرة ينتظرون موسم الحج وموسم العمرة لكيّ يجبروا الحجاج والمعتمرين على دفع رسوم تُعرف ب ( الأتاوة ).