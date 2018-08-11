الإطاحة بـ 3 وافدين لتورطهم في 29 جريمة ” نشل ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة ٩:٤٥ من صباح يوم الخميس ١٤٣٩/١١/٢٦هـ تمكنت دوريات الأمن -بفضل الله تعالى- من القبض على ثلاثة متهمين ، يمنيي الجنسيه ، وجميعهم في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم نشل عملاء البنوك , وقد ثبت من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة بحقهم من قبل الجهة المختصة تورطهم بارتكاب (29) جريمة نشل , حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

-والله الهادي إلى سواء السبيل-