رونالدو يتكيف مع أجواء يوفنتوس

نواف السالم (صدى):

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تكيفه مع الأجواء المحيطة به في يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه في الصيف الجاري قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

صرح رونالدو قائلًا: ” أشعر بالارتياح هنا، كل شيء جيد، كذلك الناس حول الملعب، الجماهير، كل شيء لطيف جداً، وأنا سعيد للغاية، إنه أكبر نادٍ في إيطاليا، ومن الأفضل في أوروبا، لذا كان القدوم إلى هنا قراراً سهلاً، فهو نادٍ لا يصدق. ”

وأكد: ” يوفي ناد عظيم، منذ أن كنت طفلاً، نظرت إلى هذا الفريق وقلت إنني أتمنى أن ألعب له يوماً ما، الآن سألعب بفريق رائع، واحد من أكبر الأندية في العالم، لم تكن هناك لحظة دقيقة عندما قررت الانضمام، خلال السنوات لعبنا مرات أمام يوفنتوس، ولدي شعور خاص بأن الجماهير الإيطالية تحب كريستيانو. ”

وأضاف عن تصفيق الجماهير له: ” شعرت بالدهشة في البداية، اعتدت على متابعة يوفنتوس، وأحببت هذا النادي، لكن منذ هذه اللحظة، أحببته أكثر، لن أقول إنها كانت النقطة الرئيسية في انتقالي له، لكن كل التفاصيل ساعدت، يمكن بالطبع أن يساعدك مشاهدة الناس تحبك، وقتها يكون الشعور مختلفاً تمامًا. ”

وتابع: ” أريد أن أشكر جميع المؤيدين، أولويتي هي أن أبذل قصارى جهدي، وأحاول جعل الفريق أفضل، هذا هو عملي، سأحاول الاستمتاع به بقدر ما أستطيع، وجعل يوفنتوس أفضل، هدفي الأول سيحدث بطريقة طبيعية، لا أفكر في ذلك، أعرف أنني سأكون مستعدًا، جاهزًا، لكن هدفي الأول لا يهم، أريد فقط أن أكون مستعدًا. “