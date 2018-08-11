وكيل الأزهر يشكر خادم الحرمين على أمره باستضافة 1000 حاج من مصر

مكة المكرمة(صدى):

أعرب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان, عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على أمره الكريم باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة .

وقال معاليه: إن التاريخ يشهد على كثير من مثل هذه المواقف المقدرة للمملكة, داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة ومصر وسائر بلاد العرب والمسلمين ، وجعل موسم الحج هذا العام أفضل نجاحا من سابقيه.

وثمن وكيل الأزهر, الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على تنفيذ البرنامج كل عام في إطار متابعة وحرص وعناية المشرف العام على البرنامج معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق تطلعات قادة المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين .