” الغذاء والدواء ” تغلق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة والدمام

الرياض(صدى):

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء, ستة مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة والدمام، وذلك لعدم استكمالها إجراءات تراخيص مزاولة النشاط من الهيئة، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق هذه المصانع، ومتابعتها حتى حصولها على التراخيص اللازمة.

وتدعو الهيئة مصانع الأغذية والمياه المعبأة التي لم تستكمل إجراءات تراخيص مزاولة النشاط إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة، واللوائح المعتمدة التي منها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الالكتروني للهيئة : هنا أو الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 19999 .