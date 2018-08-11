إحباط هجوم على كنيسة مصرية

تركي الدوسري(صدى):

كشفت وسائل إعلام، منذ قليل، عن إحباط قوات الأمن المصرية محاولة هجوم على كنيسة.

وأوضحت أن الكنيسة تقع في منطقة مسطرد شمالي العاصمة المصرية القاهرة، كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.