نشر : منذ 1 ساعة 1٬480 2 عربية ودولية إحباط هجوم على كنيسة مصرية تركي الدوسري(صدى): كشفت وسائل إعلام، منذ قليل، عن إحباط قوات الأمن المصرية محاولة هجوم على كنيسة. وأوضحت أن الكنيسة تقع في منطقة مسطرد شمالي العاصمة المصرية القاهرة، كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. الوسوم:مصر
درباويه[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 46 دقيقة
اكيد اللي هجم على الكنيسه وهابي داعشي ارهابي اهوج.. بالله هذه دين.. لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يحفظ اخواننا المسيح
alfahd42[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 9 دقائق
اخوانك المسيح !
والوهابيه حطيتهم مع داعش !
يا درباويه انت من الايدي الخفيه اللي تبي تلعب على الحبلين الله يفضحك في الدنيا قبل لقاءة
استغرب من صحيفتنا من السماح لك واشكالك بالكتابه هنا