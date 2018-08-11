” جزائية الرياض ” تحاكم عامل وافد لتهريبه وسائط تخزين حاسوبية للمحكمة

عادل الحربي (صدى):

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة، في قضية متهم ” هندي ” الجنسية، وهو عامل صيانة بالمحكمة ذاتها، وذلك لارتكابه جريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة.

وتمثلت التهم التي وجهتها المحكمة إلى العامل المتهم، فيما يلي:

أولًا: نسخ وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ.

ثانيًا: الشروع في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور.

ثالثًا: استخدامه حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة.

رابعًا: تخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب ، ولصور ومقاطع إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ.

وعليه، تم القبض على المتهم المذكور بعد ضبطه متلبسًا بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة.