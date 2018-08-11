بالفيديو.. زفاف عروسين على مقدمة ” شيول “

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، زفاف عروسين في مصر، بطريقة غريبة من نوعها، حيث ركبا على مقدمة ” شيول ” خلال حفل زفافهما.

وأظهر المقطع، زفاف العروسين المصريين وسط السيارات في أحد الشوارع، وهم يستقلان ” الشيول ” ، وسط دهشة واستغراب الجميع من حولهم.