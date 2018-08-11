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بالفيديو.. زفاف عروسين على مقدمة ” شيول “

بالفيديو.. زفاف عروسين على مقدمة ” شيول “
القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، زفاف عروسين في مصر، بطريقة غريبة من نوعها، حيث ركبا على مقدمة ” شيول ” خلال حفل زفافهما.

وأظهر المقطع، زفاف العروسين المصريين وسط السيارات في أحد الشوارع، وهم يستقلان ” الشيول ” ، وسط دهشة واستغراب الجميع من حولهم.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51684 ] نشر منذ 38 دقيقة

دامه جليز لهم .. ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 16 دقيقة

جليز لهم امير صدى وعميدها لايكون قمت تضيع في الحروف

[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 15 دقيقة

اكيد مادامه جايز لهم ممتاز

[ عدد التعليقات: 51684 ] نشر منذ 6 دقائق

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,

,, جزاك الله خير يااخ الفهد ،، اي والله اخطا مطبعيه وغير مقصوده ,,

,, مشكور ثم مشكور اخوي انك عرفت المقصود ، نعم كنت اقصد // دامه جايز لهم .. ممتاز ,,

,, تحياتي القلبيه لجنابك الكريم ,,

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