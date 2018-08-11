بالفيديو.. زفاف عروسين على مقدمة ” شيول “
وثق مقطع فيديو، زفاف عروسين في مصر، بطريقة غريبة من نوعها، حيث ركبا على مقدمة ” شيول ” خلال حفل زفافهما.
وأظهر المقطع، زفاف العروسين المصريين وسط السيارات في أحد الشوارع، وهم يستقلان ” الشيول ” ، وسط دهشة واستغراب الجميع من حولهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51684 ] نشر منذ 38 دقيقة
دامه جليز لهم .. ممتاز ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 16 دقيقة
جليز لهم امير صدى وعميدها لايكون قمت تضيع في الحروف
alfahd42[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 15 دقيقة
اكيد مادامه جايز لهم ممتاز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51684 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, جزاك الله خير يااخ الفهد ،، اي والله اخطا مطبعيه وغير مقصوده ,,
,, مشكور ثم مشكور اخوي انك عرفت المقصود ، نعم كنت اقصد // دامه جايز لهم .. ممتاز ,,
,, تحياتي القلبيه لجنابك الكريم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16923 ] نشر منذ 5 دقائق
شيول 😆😆