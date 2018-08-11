قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل قبول 13247 طالباً وطالبة في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.

وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن الجامعة سخرت إمكاناتها لتسهيل عملية القبول من بداية التسجيل وحتى استلام الرقم الجامعي، التي تمت بشكل إلكتروني ،عبر خدمة “أكاديميا .

وأضاف أنه طبق خلال إجراءات القبول الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة ،المتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم.