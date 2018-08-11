قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل قبول 13247 طالباً وطالبة في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.
وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن الجامعة سخرت إمكاناتها لتسهيل عملية القبول من بداية التسجيل وحتى استلام الرقم الجامعي، التي تمت بشكل إلكتروني ،عبر خدمة “أكاديميا .
وأضاف أنه طبق خلال إجراءات القبول الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة ،المتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم.
اترك تعليقاً