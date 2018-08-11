شيفروليه كورفيت C8.R الجيل القادم تظهر على المضمار لأول مرة

متابعات:أميرة خالد(صدى):

ظهرت مجموعة صور تجسسية جديدة تعرض لنا أول نظرة على إصدار السباق لشيفروليه كورفيت الجيل القادم.. وتبدو السيارة متألقة على مضمار Road America في ولاية ويسكونسون الأمريكية، مع تمويهات خارجية خفيفة.

وبينما ستختلف نسخة السباقات عن الموديل القياسي لكورفيت القادمة في بعض ملامح التصميم لأغراض المنافسة، إلا أن الشكل العام سيظل مماثلا إلى حد كبير.

محرك في منتصف الجسد

مع انتقال محرك كورفيت إلى منتصف الجسد، قامت شيفروليه بخفض مقدمة السيارة وتقصير غطاء المحرك مقارنة بالجيل الحالي، كما يسود مأخذ هواء كبير مركزي الواجهة، مع وجود قنوات هواء أخرى في غطاء المحرك نفسه لتوجيه تدفق الهواء إلى أماكن هامة أخرى داخل الجسد.

ويستمر التركيز على تبريد المحرك مع وجود فتحات هواء مدببة في جوانب السيارة، والتي تبدو أكبر بشكل ملحوظ من فتحات هواء الموديل القياسي للطرق العامة.

أهم ملمح في الخلفية هو الجناح الكبير الذي يضمن بقاء مؤخرة السيارة على الأرض أثناء العدو بسرعات فائقة، مع إضافة مشتت هواء كبير كذلك لتحسين أداء السيارة بشكل عام في المضمار وتوفير تحكم أفضل في تدفق الهواء.

مولد الطاقة؟

يظل مولد الطاقة الذي سيدعم كورفيت C8 القادمة لغزا، سواء للموديل القياسي أو لنسخة السباقات.. ويُذكر أن نسخة السباقات الحالية تأتي بمحرك V8 سعة 5.5 لتر.

الإشاعات تشير إلى أن الموديل القياسي القادم سيتوفر بثلاث محركات مختلفة، الأول V8 سعة 6.2 لتر بقوة 460 حصان، والثاني V8 تيربو مزدوج سعة 4.2 لتر بقوة 650 حصان، والثالث V8 تيربو مزدوج سعة 5.5 لتر بقوة قد تصل إلى 850 حصان.

موعد التدشين

الراجح هو تدشين كورفيت C8 الجيل القادم بالمواصفات الإنتاجية في معرض ديترويت الدولي للسيارات في يناير 2019، فتابعونا للمزيد من التفاصيل عن هذه السيارة الفريدة.