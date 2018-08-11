السجن 23 عاما لزوجين عرضا ابنتهما للاغتصاب على مدار أعوام

لندن(صدى):

قضت محكمة ” التاج ” في سوانسي ببريطانيا، بالسجن 23 عامًا لزوجين احتجزا ابنتهما بعيدًا عن الناس، وقاما بتعريضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي لأعوام طويلة، مما أصابها بأمراض نفسية عديدة.

وأثبتت الاتهامات الموجهة للأب، قيامه بسجن ابنته في منزله في مقاطعة ” ويلز ” البريطانة، ومنعها من دخول المدرسة أو تكوين صداقات، الأمر الذي أسفر عن تضررها العاطفي، نظرًا للمعاملة غير الإنسانية التي تعرضت لها.

وتبين من خلال التحقيقات، تعرض الفتاة للاعتداء الجنسي الذي تم تسجيل بعضه على الكاميرات، في حين أوضحت الابنة أن والدها قد اعتدى عليها على مدار مدة وصلت إلى 18 شهرًا.